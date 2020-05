Foot - Juventus

Juventus : L’étonnante révélation de Chiellini sur Vidal

Publié le 15 mai 2020 à 20h12 par La rédaction mis à jour le 15 mai 2020 à 20h14

Giorgio Chiellini, défenseur de la Juventus, est revenu sur sa cohabitation à Turin avec Arturo Vidal.