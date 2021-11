Foot - Juventus

Juventus : Accusée de transferts douteux, la Juve sort du silence !

Publié le 27 novembre 2021 à 23h16 par La rédaction

Visé par une enquête de la Guardia di Finanza, la Juventus a publié un communiqué ce samedi pour expliquer sa position.

Si la défaite face à Chelsea en Ligue des Champions (4-0) et celle contre l’Atalanta en Serie A ne suffisaient pas (0-1), la Juventus doit également faire face à une énorme polémique en dehors des terrains. Le parquet de Turin a en effet ouvert une enquête sur les comptes du club et a saisi plusieurs documents ce samedi, au siège de club. La raison ? Des soupçons sur certains transferts réalisés entre 2019 et 2021, qui concernent notamment Arthur Melo, Miralem Pjanic ou encore Joao Cancelo et le jeune Nicolo Rovella. Six grands noms de la Juventus sont d’ailleurs visés, avec notamment le président Andrea Agnelli, le vice-président Pavel Nedved ou encore l’ancien directeur sportif Fabio Paratici. Jusque-là silencieuse, la Vieille Dame a publié un communiqué dans la soirée, expliquant sa position. « La Juventus est en train de collaborer avec les enquêteurs et a bon espoir de clarifier chaque aspect de cette affaire » peut-on notamment lire dans ce communiqué. « Le club retient avoir agi dans le respect des lois et des normes qui régissent les opérations financières ».