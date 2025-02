«Ils ont tué le foot français et aujourd’hui ils veulent vendre leur club ?» Ce coup de gueule XXL passé en direct !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Alors que le football français traverse une période très inquiétante, avec notamment la problématique des droits TV qui fait craindre le pire, plusieurs propriétaires de club aspirent à vendre leur écurie et à quitter le navire. Un comportement inadmissible pour Michel Moulin, ancien conseiller du PSG et dirigeant de club.

Le football français respire. Mais pour combien de temps encore ? Au cœur d’un conflit entre la LFP et DAZN, le diffuseur officiel du championnat de France, un paiement de 35 millions d’euros n’a pas été honoré. Une bataille juridique a démarré, permettant de débloquer le règlement attendu. Mais le conflit reste ouvert et la grande majorité des clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 tremble face au risque de banqueroute générale…

« Maintenant qu’il y a le feu, ils s’en vont comme des rats ! »

En direct sur Sud Radio, dans l’émission « But Football Club » (diffusée chaque jeudi entre 20h et 21h), l’ancien conseiller du PSG Michel Moulin n’a pas été tendre avec les responsables de la situation actuelle. En ciblant, notamment, les présidents de Montpellier et Reims, qui souhaitent vendre leur club respectif et éviter une grosse déconvenue… « Ils sont en train de tuer le football français. Et là, la cerise sur le gâteau, c’est Nicollin, je ne les appelle plus par leur prénom ni par monsieur, c’est mal poli mais là je suis obligé… Des Nicollin, des Caillot – président de Montpellier et Reims – qui nous ont mis Labrune à la Ligue. Parce que c’est eux, entre copains, d’ailleurs le président de Lens l’a dit, ce n’est pas moi : « petites magouilles entre copains », qui nous ont mis Labrune à la Ligue, Diallo à la Fédération… Ils nous ont mis des incompétents autour de la table et maintenant que le foot français est genoux à terre, ils veulent vendre leur club ! C’est inimaginable… C’est-à-dire que ces garçons, qui ont tué le foot, avec Médiapro, etc… maintenant qu’il y a le feu, ils s’en vont ! Comme des rats… Je le dis à tous les auditeurs, à tous les gens qui veulent investir dans le foot, n’investissez pas dans ces clubs, ces clubs valent zéro aujourd’hui. Ce ne sont pas des passionnés… Et je vais me permettre une petite question, j’espère qu’il m’entend, monsieur Caillot. Reims, qui va descendre, je vous le dis, ils seront dans les trois. Qui est le directeur sportif ? Son fils ! Est-ce qu’il va avoir le courage de virer son fils ? » Respectivement 15e et dernier de Ligue 1, Reims et Montpellier sont dans une situation critique et les prochains matchs seront décisifs pour le maintien…