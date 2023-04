«Ils le frappaient» : Messi maltraité, il se venge

La rédaction

On ne présente plus Lionel Messi. Septuple Ballon d'Or, vainqueur de la Coupe du monde, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde... Mais avant de devenir le Messi que l'on connaît, le jeune Léo a dû passer par des moments plus difficiles, notamment lorsqu'il devait assumer son talent et son côté irrévérencieux. Même ses coéquipiers à l'entraînement n'appréciaient pas ses arabesques.

À ses débuts en 2005 en équipe nationale d'Argentine, les coéquipiers de Lionel Messi lui menaient la vie dure. Il faut dire qu'avec une équipe composée de Hernan Crespo, Juan Roman Riquelme, Esteban Cambiasso et autre Javier Saviola, voir un petit jeune débarquer et les humilier un par un ne devait pas leur faire plaisir. Pourtant, Messi ne s'en souciait guère, comme le raconte Hernan Crespo.

«On lui mettait des coups de pied, il se relevait»

L'ancien attaquant de Chelsea se souvient les premiers jours de Lionel Messi en équipe nationale. Dans une interview accordée à Relevo , il avoue que lui et ses partenaires avaient mené la vie dure à Messi : « Il était beau, beau au départ. On lui mettait des coups de pied, il se relevait, il vous le rendait. »

«Il l'a défié comme dans le quartier»