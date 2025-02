Il revient à l'OM pour tout casser !

La rédaction

De retour à l’OM après un prêt à Botafogo, Luis Henrique s’est imposé comme un cadre sous les ordres de Roberto De Zerbi. Quatrième joueur le plus utilisé cette saison, l’ailier brésilien enchaîne les bonnes performances et se montre décisif. Le Brésilien est notamment le deuxième joueur le plus décisif de l'OM.

Luis Henrique revit totalement depuis son retour de Botafogo. L’ailier de l’OM, parti en prêt en juillet 2022 et revenu le 31 décembre 2023, n’est plus le même joueur et figure parmi les joueurs les plus utilisés par son coach, Roberto De Zerbi. Le Brésilien se classe derrière Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood et Gerónimo Rulli.

« Le moment est venu et j'étais prêt »

Lors d’un entretien pour Get French Football News, Luis Henrique est revenu sur un potentiel départ de l’OM au moment de son prêt : « Je n'ai jamais eu ce genre de doutes. J'ai toujours essayé de rester concentré. Je m'entraînais dur, je travaillais dur à la maison, et le football est comme ça. Le moment est venu et j'étais prêt. »

Un élément important

Luis Henrique est devenu un élément indispensable dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Le Brésilien est le deuxième joueur le plus décisif de son club avec 9 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues (derrière Mason Greenwood, décisif à 18 reprises).