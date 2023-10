Il monte au créneau pour Neymar

Hugo Chirossel

Neymar continue de faire parler de lui lors de cette trêve internationale, au cours de laquelle il est notamment accusé d’avoir insulté le président de la CBF. Malgré son départ du PSG et son transfert à Al-Hilal cet été, Fernando Diniz a décidé de le rappeler avec la Seleção. Présent en conférence, le sélectionneur du Brésil a fait l’éloge de son joueur.

Jet de pop-corn à son encontre, insulte envers le président de la CBF… Neymar a une nouvelle fois défrayé la chronique lors de cette trêve internationale. Il peut en tout cas compter sur le soutien de son sélectionneur, Fernando Diniz, dans une période où il fait face à plusieurs polémiques et où son statut avec la Seleção est remis en question.

«Aucun entraîneur au monde ne renoncerait à Neymar»

« L'Uruguay n'a pas Neymar. Ils n'ont pas Neymar à l'âge qu'il a (31 ans), ni avec la motivation qu'il a de jouer. Aucun entraîneur au monde ne renoncerait à Neymar à son âge et avec la faim qu'il a », a déclaré Fernando Diniz en conférence de presse, avant la rencontre entre le Brésil et l’Uruguay. Le sélectionneur de la Seleção estime qu’en raisons de ses statistiques, Neymar a encore sa place en sélection.

