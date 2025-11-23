«Il a énormément souffert», Samir Nasri a vécu un calvaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui consultant sur Canal+, Samir Nasri jouit d’une belle cote de popularité auprès du public et des médias. Mais voilà que ça n’a pas toujours été le cas. En effet, quand il était joueur, l’ancien de l’OM trainait une très mauvaise réputation. La relation entre Nasri et les journalistes était alors très mauvaise, on se souvient notamment de ce qui est arrivé à l’Euro 2012. De quoi particulièrement affecté le principal intéressé.

Entre Samir Nasri et les médias, ça a été une histoire très compliqué du temps où le désormais consultant était en activité. En effet, les relations étaient très tendues et l’ancien joueur de l’OM avait fini par exploser à l’occasion de l’Euro 2012 avec l’équipe de France. Ayant côtoyé Nasri à ce moment avec les Bleus, Marvin Martin estime tout simplement qu’il était à bout.

« Honnêtement, il en a pris plein la tête, et ce n’est pas le seul, pour rien » C’est pour Capté que Marvin Martin est revenu sur le calvaire de Samir Nasri avec les médias. C’est ainsi qu’il a pu expliquer : « Je pense qu’il a énormément souffert. Quand on est joueur, ce qui est le plus dur, je pense c’est la famille. Nous on est capable d’encaisser des choses, mais tu as les proches. Quand on touche à tes proches, c’est très compliqué. Quand tu vois sa mère dans le reportage, tu sens qu’ils ont été très touchés, blessés. Honnêtement, il en a pris plein la tête, et ce n’est pas le seul, pour rien. Je comprends quand sa mère lui dit d’arrêter parce que c’est trop. Tu te rends compte qu’il n’était pas à Knysna et on le met dedans ».