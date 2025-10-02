Harry Kane : Le gros coup du PSG !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG s’est imposé 1-2 face au FC Barcelone pour la deuxième journée de Ligue des champions. Le club de la capitale a pu compter sur Gonçalo Ramos pour inscrire le but de la victoire. Après le match, le buteur portugais a révélé qu’il avait pris exemple sur Harry Kane, qui avait inscrit un but semblable précédemment contre le Barça.

C’est ce qui s’appelle frapper un gros coup. Pour la deuxième journée de Ligue des champions, le PSG s’est offert un succès de prestige face au FC Barcelone en Espagne (2-1). Privé de nombreuses stars, le club de la capitale a pu compter sur Senny Mayulu et Gonçalo Ramos pour rapporter ces trois points précieux.

Mayulu a récidivé Sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique avait donc décidé de faire confiance à plusieurs jeunes en attaque, dont Senny Mayulu. Un choix payant, puisqu’après avoir marqué en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le milieu offensif parisien s’est donc offert un nouveau gros à son tableau de chasse avec le FC Barcelone.