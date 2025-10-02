Harry Kane : Le gros coup du PSG !

Mercredi soir, le PSG s’est imposé 1-2 face au FC Barcelone pour la deuxième journée de Ligue des champions. Le club de la capitale a pu compter sur Gonçalo Ramos pour inscrire le but de la victoire. Après le match, le buteur portugais a révélé qu’il avait pris exemple sur Harry Kane, qui avait inscrit un but semblable précédemment contre le Barça.
C’est ce qui s’appelle frapper un gros coup. Pour la deuxième journée de Ligue des champions, le PSG s’est offert un succès de prestige face au FC Barcelone en Espagne (2-1). Privé de nombreuses stars, le club de la capitale a pu compter sur Senny Mayulu et Gonçalo Ramos pour rapporter ces trois points précieux.
Mayulu a récidivé
Sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique avait donc décidé de faire confiance à plusieurs jeunes en attaque, dont Senny Mayulu. Un choix payant, puisqu’après avoir marqué en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le milieu offensif parisien s’est donc offert un nouveau gros à son tableau de chasse avec le FC Barcelone.
Gonçalo Ramos a pris exemple sur Harry Kane
Si Senny Mayulu a donc permis au PSG d’égaliser, c’est Gonçalo Ramos qui a offert la victoire au club de la capitale. Le Portugais a d’ailleurs révélé au micro de CBS Sports qu’il avait pris exemple sur Harry Kane, qui avait inscrit un but semblable face au FC Barcelone précédemment. « Pour moi personnellement, c’est mon endroit préféré. Cet espace pour moi c’est le top. Je patiente là. On a des joueurs très rapides qui arrivent de derrière. Et même contre Barcelone, il y a une vidéo d’Harry Kane il y a deux saisons. Il avait fait quelque chose comme moi sur le but et avait marqué. » Le buteur du Bayern Munich a donc rendu un grand service au champion d’Europe.