Futur ministre des Sports, Daniel Riolo révèle son étonnant projet !

Présent chaque soir dans l’After Foot, Daniel Riolo n’écarte pas un potentiel avenir en politique. Le journaliste sportif, bien que satisfait de sa carrière actuelle, a expliqué ce jeudi avec une pointe d'humour sur le plateau d’Estelle Midi qu’il se verrait bien devenir ministre des Sports, tout en précisant ses limites politiques.

Dans le sport ou ailleurs, les reconversions professionnelles sont devenues monnaie courante. Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir changer de vie, une décision de taille qui n’étonne pas Daniel Riolo, présent chaque soir dans l’After Foot sur RMC.

« Je n’envisage pas réellement de changer, mais... » « Je n’envisage pas réellement de changer, ça me plaît ce que je fais depuis des années, mais je conçois totalement que quelqu’un se dise ‘tiens, j’ai envie de changer de métier, d’univers, même si je dois passer par un ou deux ans de formation’. Je trouve que c’est chouette », explique le journaliste sportif, qui serait tenté par quelques projets majeurs, dont un en politique.