Gros craquage à l’OM, il déballe tout

Suspendu jusqu’en septembre après une violente sortie contre l’arbitrage, Pablo Longoria est revenu sur cet épisode en conférence de presse. Le président de l’OM a exprimé des regrets tout en maintenant ses critiques sur certains choix opérés durant la saison. Le climat tendu entre le club phocéen et les arbitres semble encore loin d’être apaisé.

Si tout cela semble désormais derrière l’OM, au vu de la belle fin de saison réalisée, de nombreuses polémiques autour des arbitres ont accompagné le club phocéen tout au long de l’année. Entre plaintes concernant certaines décisions et lourdes suspensions au sein de la direction, l’OM et le corps arbitral ont entretenu une relation pour le moins houleuse. Medhi Benatia a notamment écopé de six mois de suspension après le match face à Lille en Coupe de France. Pablo Longoria, lui, a été suspendu pour 15 matchs — soit jusqu’en septembre prochain — après son craquage retentissant face à Auxerre, lors de la défaite 3-0.