Greenwood : Le tacle de l'OM en direct !

Cette saison, le PSG a placé neuf de ses joueurs dans l’équipe type du championnat. L’OM, qui est pourtant deuxième de Ligue 1, n’est pas représenté, et cela fait grincer des dents. Medhi Benatia ne comprend pas pourquoi Mason Greenwood n’a pas été choisi, alors qu’il compte le même nombre de buts qu’Ousmane Dembélé.

Benatia ne comprend pas pour Greenwood

En plus des neuf Parisiens, on retrouve également Rayan Cherki, le Lyonnais, et Lucas Chevalier, le Lillois. Il n’y a donc pas de joueur de l’OM dans cette équipe type. Au micro de Rothen s’enflamme, Medhi Benatia a exprimé son désarroi quant au fait que Mason Greenwood n’ait pas été choisi, alors qu’il comptabilise autant de buts qu’Ousmane Dembélé. « C'est un joueur qui a terminé meilleur joueur du championnat. Si tu prends Ousmane Dembélé, qui pour moi est un top joueur avec une saison incroyable, qui mérite peut-être le Ballon d'or, il a mis le même nombre de buts que lui. Et le mien, il n'est même pas dans l'équipe type de Ligue 1. À croire qu'il a joué dans un autre championnat. »