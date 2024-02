Grande nouvelle pour Lionel Messi

Amadou Diawara

Victime de pépins physiques ces dernières semaines, Lionel Messi a pu participer à la confrontation entre l'Inter Miami et le Newell's Old Boys ce vendredi. Interrogé sur l'état physique de la Pulga après la rencontre, Tata Martino s'est montré rassurant en vue de la reprise de la MLS.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi n'a pas été retenu par Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos. Contrainte de se trouver un nouveau club, la Pulga a décidé de migrer vers la MLS, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami. Auteur de débuts mitigés lors de la deuxième partie de saison du championnat nord américain, Leo Messi a l'occasion de se rattraper dès la reprise.

Messi est remis de sa blessure

Ce vendredi, l'Inter Miami jouait son tout dernier match de préparation avant de lancer la nouvelle saison de MLS contre le Real Salt Lake le 22 février. En effet, les Hérons étaient opposés au Newell's Old Boys, le club formateur de Lionel Messi, au Lockhart Stadium. Et si l'Inter Miami n'a pas pu faire mieux qu'un résultat nul (1-1), il peut tout de même se réjouir du grand retour de son capitaine et numéro 10 dans le XI de Tata Martino. En effet, Lionel Messi n'a pas été titularisé lors des derniers matchs de son équipe à cause de pépins physiques. Interrogé après la rencontre, le coach de l'Inter Miami a d'ailleurs affirmé que le vétéran argentin de 36 ans était totalement remis de sa blessure.

«Il sera prêt pour le début du championnat»