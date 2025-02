Gouiri à l’OM : Déjà un problème ?

La rédaction

Titularisé pour la première fois avec l’OM face à Angers, Amine Gouiri a répondu présent en délivrant deux passes décisives. Une montée en puissance qui ne convainc pas encore tout le monde. Daniel Riolo reste sceptique sur son apport et estime que l’OM devra recruter un véritable numéro 9 pour la saison prochaine.

Arrivé cet hiver, Amine Gouiri a déjà pris ses marques avec l’OM. L’ancien attaquant rennais a connu sa première titularisation ce dimanche soir face à Angers, un choix payant de Roberto De Zerbi, puisque Gouiri a délivré deux passes décisives, ses deuxième et troisième en deux matchs avec l’OM. Le club phocéen s'est imposé 2-0 et conforte donc son statut de dauphin du PSG.

« Tout à prouver »

Une bonne performance, mais pas encore suffisante pour certains observateurs. Daniel Riolo a exprimé ses réserves sur la bonne forme du nouvel attaquant de l’OM, ce dimanche soir dans l’After Foot : « Pour moi, Gouiri a tout à prouver, tout à me donner parce qu’on ne le connaît pas. Je ne trouve pas qu’il fait un si bon match. Il a beaucoup à me montrer. »

« Ça ronronnait ce soir »

Pour le chroniqueur RMC, les dirigeants de l’OM devront absolument se pencher sur l’arrivée d’un numéro 9 lors du prochain mercato estival. « Il faut qu’ils aient, pour la saison prochaine, de la vitesse. » estime Daniel Riolo. « Ils ont mis de la technique dans leur équipe, mais c’était lent. Ça joue avec un 9 qui n’est pas un numéro 9 (Gouiri). Je suis désolé, je suis déjà en train de penser à la suite. De Zerbi doit déjà penser à la saison prochaine, aux ambitions du club, etc. Il faudra encore plus de joueurs techniques, plus de vitesse, de percussion. Parfois, ça ronronnait ce soir. »