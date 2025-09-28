Foot - OL : Il pointe du doigt un grand danger pour l'OL

Alors que pour l'instant, tous les feux sont au vert pour l'Olympique Lyonnais, qui vient de remporter son premier match d'Europa League à Utrecht et pointe au sommet du classement de Ligue 1, Nabil Djellit, journaliste pour France Football, a pointé du doigt un grand danger qui guette le club gone dans les prochains mois. Analyse.
Deux mois après que le club ait été sauvé de justesse d'une relégation qui aurait eu des conséquences potentiellement dramatiques pour son avenir, l'Olympique Lyonnais, malgré la sévère cure d'austérité imposée par sa situation financière, présente un bilan sportif plutôt inespéré.
Un début de saison inespéré pour l'OL
En championnat, l'équipe de Paulo Fonseca pointe à la première place avec 12 points en cinq matches, à égalité avec l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, alors qu'en Europa League, elle vient de remporter son premier match disputé, à l'extérieur de surcroit, sur la pelouse d'Utrecht. Bref, l'OL pouvait difficilement rêver mieux dans le contexte actuel. Pour autant, cela ne présage pas forcément de la suite, et Nabil Djellit, le journaliste de France Football, a pointé du doigt un grand danger qui menace l'OL à l'occasion de l'une de ses interventions dans L'Equipe du soir.
« A un moment, tu es rattrapé par la patrouille du talent »
Nabil Djellit a ainsi affirmé, dans des propos rapportés par Foot 01 : « Je veux bien que le début de saison soit vraiment réussi, mais c’est une équipe qui aura un plafond de verre à un moment. Ils ont réussi à optimiser, et c’est grâce au travail de l’entraîneur, mais à un moment, tu es rattrapé par la patrouille du talent. Et franchement, l’OL manque quand même de talent. Quand Lyon jouera contre les meilleures équipes et qu’il y aura les trous d’air, ce sont les talents qui t’extirpent de certaines situations. Même si oui, il y a Fofana qui est au-dessus du lot ». Reste à savoir si le véritable danger pour l'OL se trouve là. Réponse dans les mois qui viennent.