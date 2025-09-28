Foot - OL : Il pointe du doigt un grand danger pour l'OL

Alexandre Higounet

Alors que pour l'instant, tous les feux sont au vert pour l'Olympique Lyonnais, qui vient de remporter son premier match d'Europa League à Utrecht et pointe au sommet du classement de Ligue 1, Nabil Djellit, journaliste pour France Football, a pointé du doigt un grand danger qui guette le club gone dans les prochains mois. Analyse.

Deux mois après que le club ait été sauvé de justesse d'une relégation qui aurait eu des conséquences potentiellement dramatiques pour son avenir, l'Olympique Lyonnais, malgré la sévère cure d'austérité imposée par sa situation financière, présente un bilan sportif plutôt inespéré.

Un début de saison inespéré pour l'OL En championnat, l'équipe de Paulo Fonseca pointe à la première place avec 12 points en cinq matches, à égalité avec l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, alors qu'en Europa League, elle vient de remporter son premier match disputé, à l'extérieur de surcroit, sur la pelouse d'Utrecht. Bref, l'OL pouvait difficilement rêver mieux dans le contexte actuel. Pour autant, cela ne présage pas forcément de la suite, et Nabil Djellit, le journaliste de France Football, a pointé du doigt un grand danger qui menace l'OL à l'occasion de l'une de ses interventions dans L'Equipe du soir.