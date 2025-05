Florent Manaudou : La dépression après Danse avec les Stars

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi soir, M6 diffusait le documentaire « Santé mentale, briser le tabou » dans lequel plusieurs personnalités prennent la parole au sujet de leur combat contre la dépression et la solitude. Parmi les témoignages forts, celui de Florent Manaudou. Malgré sa récente aventure dans « Danse avec les Stars », le nageur ressent un profond vide depuis la fin des Jeux Olympiques de Paris.

A travers le documentaire « Santé mentale, briser le tabou », diffusé mardi soir sur M6, plusieurs personnalités ont tenté de briser le tabou sur la dépression. Des témoignages forts, poignants, qui montrent les doutes qui habitent ces sportifs de haut-niveau. Médaillé lors des derniers JO de Paris, Florent Manaudou a accepté de se livrer en transparence sur son combat.

Manaudou raconte son combat contre la dépression

« J'ai eu la chance d'être le premier porteur de la flamme, d'être porte-drapeau, j'ai eu des médailles donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité et d'un coup, plus rien. J'ai eu l'impression d'être lâché dans le vide, sans repères. Je n'avais pas du but, en fait. J’accepte d’en parler et ça me fait même du bien d’en parler. C’est un peu comme une thérapie d’ailleurs, parce que je me sens mieux qu’il y a quelques semaines et quelques mois. Mais oui, je suis en dépression. Les gens me parlent des jeux olympiques, qui étaient une parenthèse enchantée, dorée, joyeuse. Mais ça a eu une fin et la fin a engendré une dépression. Du coup quand maintenant on m’en reparle, ça me rappelle surtout que ça m’a mis mal après, donc je m’isole. Je n’aime pas trop qu’on me voit quand je ne suis pas bien » a confié le nageur, qui sort d’une aventure dans Danse avec les Stars.

« Je me sens un peu seul »

En octobre dernier, Manaudou avait déjà évoqué ce mal qui le ronge depuis plusieurs mois. « Avec l'effet JO à la maison, il y a beaucoup plus de monde qui me reconnaissait, me remerciait, me félicitait. Quand on n'est pas forcément bien, fatigué émotionnellement, ce n'est pas très facile à vivre. Je me suis rarement senti aussi isolé alors que, pourtant, il y a beaucoup de gens autour de moi. Je me sens un peu seul mais j'en ai aussi besoin. Il faut que je sente mes propres émotions » a-t-il déclaré.