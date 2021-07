Foot - Euro

Euro 2021 : Le Danemark pour poursuivre le conte de fée

Publié le 2 juillet 2021 à 17h18 par La rédaction

En état de grâce depuis sa défaite contre la Belgique, le Danemark apparaît comme l’une des équipes les plus impressionnantes de la compétition. Face à la Tchéquie, la rédaction du 10 Sport en fait le pari : les Scandinaves vont continuer l’aventure.

Personne ne donnait cher de la peau du Danemark : battu in extremis par la Finlande, traumatisé par l’accident cardiaque de son joueur vedette Christian Eriksen puis malchanceux face à la Belgique, les Danois semblaient promis à un retour express à la maison. Le match contre la Russie voit l’équipe renaître (4-1). Puis les Nordiques roulent ensuite sur le Pays de Galles en huitièmes de finale (4-0).



De quoi se poser en réel favori ? Oui mais la Tchéquie a montré lors de cette compétition qu’elle était bien plus qu’un faire-valoir. Vainqueur de l’Ecosse (2-0) elle a ensuite concédé le nul contre la Croatie (1-1) avant de s’incliner face à l’Angleterre sans honte (1-0). Lors du huitième de finale, elle a créé la sensation en éliminant les Pays-Bas, pourtant outsider de la compétition.

Une qualification offensive pour les Danois