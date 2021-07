Foot - Euro

Belgique - Italie : Un Lukaku des grands soirs pour aller en demi !

Publié le 2 juillet 2021 à 10h46 par La rédaction mis à jour le 2 juillet 2021 à 10h47

Auteur d’un Euro franchement réussi, Romelu Lukaku doit désormais répondre aux critiques l’accusant de se défiler dans les grands matchs à élimination directe. La rédaction du 10sport en prend les paris. Ça sera pour ce vendredi !

Pour de nombreux observateurs, Belgique-Italie s’apparente comme une finale avant la lettre. Elle oppose les deux équipes les plus régulières depuis le début de la compétition, et deux des rares favoris à avoir tenu leur rang. Si du côté de la Squadra Azzura, le collectif assure de bons résultats, les Diables Rouges se reposent surtout sur deux éléments clés pour garantir leur réussite : Kévin de Bruyne (incertain pour la rencontre) et Romelu Lukaku. A 28 ans, l’ancien grand espoir du football belge confirme enfin les attentes placées en lui depuis son début de carrière. Après une saison remplie avec l’Inter Milan, où il s’offre 30 buts et 11 passes décisives, le natif d’Anvers réalise un début d’Euro de haute volée avec trois réalisations.

Le gros déclic face à l’Italie