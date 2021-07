Foot - Euro

Euro 2021 : Kane pour envoyer l’Angleterre en demi !

Publié le 2 juillet 2021 à 17h20 par La rédaction

Depuis le début de la compétition, l’Angleterre impressionne davantage par sa solidité que par sa force de frappe offensive. Réveil attendu pour les attaquants des Three Lions face à l’Ukraine.

4 buts marqués. Le bilan offensif des Anglais n’est guère reluisant à l’heure des quarts de finale. En revanche, les hommes de Gareth Southgate n’ont toujours pas encaissé de buts à ce moment de la compétition. Une véritable solidité, qui leur a permis de faire le dos rond face à l’Allemagne lors des huitièmes de finale (2-0).



En face l’Ukraine a le problème inverse : les joueurs de Shevchenko ont déjà fait trembler les filets à 6 reprises mais ont encaissé autant de buts également. La prestation relativement terne face à la Suède n’aide pas à être optimiste avant d’affronter l’un des favoris de l’Euro. A ce stade, la Sbirna fait office de petit poucet.

Kane buteur, l’Angleterre vainqueur

Le pari semble couler de source. Même si cet Euro nous a habitué aux surprises, l’Angleterre apparaît bien trop forte et l’Ukraine trop faible. La solidité défensive des Three Lions conduit la rédaction à vous diriger vers le pronostic ‹‹ L’Angleterre gagne et n’encaisse pas de buts ›› côté à 3.79 chez Barrière Bet. Pour grossir un peu plus la côte, nous vous conseillons de miser sur Harry Kane buteur, côté à 1.83, ce qui offre une côte totale à 6.93. Un pari à ne surtout pas louper donc !