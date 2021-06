Foot - Euro

Euro : Terrible désillusion pour les Bleus, éliminés face à la Suisse

Publié le 28 juin 2021 à 23h46 par La rédaction mis à jour le 28 juin 2021 à 23h56

Au terme d’un match haletant, l’Equipe de France a malheureusement pris la porte ce lundi soir dès les huitièmes de finale en s’inclinant aux tirs au but contre la Suisse.

Les deux finalistes de la précédente édition ne sont plus en course dans cet Euro 2020. En effet, après le Portugal ce dimanche contre l’Allemagne, l’Equipe de France s'est inclinée contre la Suisse ce lundi soir à l’issue de la séance des tirs au but. Passés à côté de leur premier acte, les Bleus ont réussi à remettre la tête à l’endroit en seconde période en menant au score 3-1. Seulement voilà, les Suisses sont remontés à 3-3 à la fin du temps réglementaire. La prolongation n’a pas suffi à départager les deux sélections, et c’est finalement la séance des tirs au but qui a eu raison de l’Equipe de France. À la suite d’un tir manqué par Kylian Mbappé, les hommes de Didier Deschamps voient leur aventure s’interrompre prématurément. En quarts de finale, la Suisse affrontera de son côté l’Espagne.