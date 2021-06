Foot - Euro

Euro : Thorgan Hazard donne des nouvelles d'Eden Hazard !

Après la courte victoire de la Belgique sur le Portugal, Thorgan Hazard, élu homme du match, a déclaré que son frère Eden, sorti sur blessure, méritait le trophée.