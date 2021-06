Foot - Euro

Euro 2020 : Cette grosse mise au point d'Hazard sur sa forme…

Publié le 20 juin 2021 à 23h20 par La rédaction

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard se bat avec ses problèmes physiques. Et pour cet Euro, le capitaine belge est aussi sûr de ses qualités qu’il s’inquiète pour sa cheville…