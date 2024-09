«Une légende», le Real Madrid se lâche sur Cristiano Ronaldo

Jean de Teyssière

Cristiano Ronaldo n’en finit plus de marquer l’histoire du football. Jeudi soir, il est devenu le seul joueur de l’histoire à atteindre les 900 buts en carrière. Meilleur buteur de l’histoire du football, cet exploit a été salué de tous et Carlo Ancelotti, son entraîneur entre 2013 et 2015 n’a pas été avare d’éloges.

Oubliez CR7, appelez-le CR900 ! Jeudi dernier, lors du premier match de la Ligue des Nations face à la Croatie, Cristiano Ronaldo a inscrit son 900ème but dans sa carrière. Avec en cerise sur le gâteau la victoire de son équipe, la légende portugaise écrit encore un peu plus l'histoire de son sport.

«Une nouvelle étape historique»

Le Real Madrid avait rapidement réagit au 900ème but de Cristiano Ronaldo, sur X : « Une nouvelle étape historique : 900 buts dans la carrière professionnelle de l'une des plus grandes légendes du Real Madrid et du football mondial. Félicitations, cher et admiré Cristiano ! Le Real Madrid et les madrilènes sont toujours fiers de toi. »

«Une légende»

Lors d’une conférence tenue au Mexique, Carlo Ancelotti a été interrogé sur son ancien numéro 7, Cristiano Ronaldo : « Il a été et continue d'être un grand professionnel. L'un des meilleurs de tous les temps. Une légende, un grand professionnel et un exemple. Il a été un coéquipier fantastique, très apprécié par le reste des joueurs. »