Un joueur «extraordinaire» a signé au Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le Real Madrid, Luka Modric était sans club jusqu'au 17 juillet. En effet, le club merengue a attendu cette date avant d'officialiser la prolongation de la star croate de 39 ans. Alors que Luka Modric s'est illustré face au Celta Vigo ce samedi, Carlo Ancelotti a tenu à faire son éloge.

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2012, Luka Modric aurait pu défendre les couleurs d'un autre club cette saison. En effet, l'international croate s'est retrouvé libre de tout contrat pendant deux semaines. Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2024, Luka Modric a rempilé pour une durée d'une saison le 17 juillet. Une signature qui comble Carlo Ancelotti de bonheur.

«Une passe fantastique de Modric»

Ce samedi, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo (1-2). Entré en jeu à la 63ème minute de jeu, Luka Modric a été l'un des grands artisans de la victoire merengue. En effet, le milieu de terrain de 39 ans a délivré une passe décisive à Vinicius Jr trois minutes après avoir remplacé Federico Valverde. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Carlo Ancelotti s'est totalement enflammé. « Luka Modric ? C'est un honneur et un plaisir de l'entraîner, de travailler avec lui. Tout ce qu'il a pu réaliser et ce qu'il est en train de réaliser, il le mérite. C'est un professionnel fantastique et un homme exceptionnel », a déclaré le coach du Real Madrid dans des propos rapportés par Real France, avant d'en rajouter une couche en conférence de presse.

«Le Real Madrid a eu la chance d'avoir ce joueur»

« Qu'avez-vous pensé du match et surtout de celui de Modric ? C'était un match disputé, difficile. Nous avons le mérite de toujours bien nous battre, jusqu'à la fin. Nous aurions pu mieux jouer, oui, mais le groupe était engagé et a su souffrir, car le Celta a aussi bien rivalisé, avec intensité. Nous avons pris trois points importants grâce à une passe fantastique de Modric. C'est habituel pour lui, vu son énorme qualité. Luka apporte toujours sa contribution, qu'il soit titulaire ou qu'il sorte du banc. Il a tellement de qualités qu'il apporte toujours quelque chose. Que pensez-vous du record qu'il a battu (Le joueur le plus âgé de l'histoire du club, devant Puskás) ? Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est un footballeur fantastique, il l'est toujours. Un professionnel extraordinaire. Un homme discret, mais avec du caractère. Le Real Madrid a eu la chance d'avoir ce joueur », a développé Carlo Ancelotti, le technicien du Real Madrid.