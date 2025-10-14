Surprise, le Real Madrid trahi par Zidane !

Axel Cornic

De passage au Festival dello Sport de Trento en Italie, Zinedine Zidane fait énormément parler de lui en ce moment. Et certains du côté du Real Madrid pourraient bien ne pas avoir apprécié ses derniers mots, puisque la légende française a fait une petite infidélité à son ancien club.

Alors qu’on l’attendait en Algérie pour voir les débuts en sélections de son fils, Zinedine Zidane était ce dimanche en Italie. Invité d’un grand évènement sportif, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a abordé plusieurs sujets importants, distribuant notamment les bons points chez les joueurs de la génération actuelle.

Zidane est fan de Yamal ! On apprend ainsi que l’ancienne icone du Real Madrid, dont il a été joueur et entraineur, en pincerait pour l’une des stars du grand rival du FC Barcelone ! « Lamine Yamal je l’aime pour son toucher de balle » a déclaré Zinedine Zidane, à en croire les propos rapportés par Sky Sport Italia.