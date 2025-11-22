Signature d’un contrat : Kylian Mbappé révèle une condition impérative !

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui plus qu’un joueur de football. La star du Real Madrid est une marque à elle toute seule et c’est ainsi que le Français n’hésite pas à signer avec plusieurs sponsors très prestigieux. Néanmoins, au moment de boucler ces partenariats, Mbappé n’hésite pas à poser ses conditions et certaines sont visiblement impératives.
En dehors du football, Kylian Mbappé s’est engagé avec de nombreuses marques. Des sponsors que le joueur du Real Madrid choisit méticuleusement avant de signer. D’ailleurs, ces signatures sont soumises à certaines conditions imposées par Mbappé. Il en a d’ailleurs dit plus à ce propos au cours d’un entretien accordé à So Foot Club.
« J'essaie de prendre les décisions en adéquation avec les valeurs que je veux prôner »
« Quand je signe un sponsor, pouvoir organiser des événements dédiés à la jeunesse et un critère impératif ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma carrière et de ma vie où je peux influer sur la jeunesse, et sur mes propres décisions. Je ne prends pas toujours les bonnes, mais j'essaie de prendre les décisions en adéquation avec les valeurs que je veux prôner et qui je pense sont les bonnes », a d’abord fait savoir Kylian Mbappé.
« Ils comprennent l'importance de laisser un monde meilleur »
La star du Real Madrid a ensuite ajouté : « Je pense qu'il n'y a jamais eu un sponsor, même parmi ceux avec qui je n'ai pas signé, qui n'étaient pas pour ce genre d'initiatives, aider mon association, aider les jeunes. Ils comprennent l'importance de laisser un monde meilleur. Ce genre de choses ça dépasse un peu le business, c'est plus pour laisser le meilleur monde possible dans les mains de nos enfants, de nos jeunes, et c'est ce message-là que l'on veut faire passer ».