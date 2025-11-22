Signature d’un contrat : Kylian Mbappé révèle une condition impérative !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui plus qu’un joueur de football. La star du Real Madrid est une marque à elle toute seule et c’est ainsi que le Français n’hésite pas à signer avec plusieurs sponsors très prestigieux. Néanmoins, au moment de boucler ces partenariats, Mbappé n’hésite pas à poser ses conditions et certaines sont visiblement impératives.

En dehors du football, Kylian Mbappé s’est engagé avec de nombreuses marques. Des sponsors que le joueur du Real Madrid choisit méticuleusement avant de signer. D’ailleurs, ces signatures sont soumises à certaines conditions imposées par Mbappé. Il en a d’ailleurs dit plus à ce propos au cours d’un entretien accordé à So Foot Club.

« J'essaie de prendre les décisions en adéquation avec les valeurs que je veux prôner » « Quand je signe un sponsor, pouvoir organiser des événements dédiés à la jeunesse et un critère impératif ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma carrière et de ma vie où je peux influer sur la jeunesse, et sur mes propres décisions. Je ne prends pas toujours les bonnes, mais j'essaie de prendre les décisions en adéquation avec les valeurs que je veux prôner et qui je pense sont les bonnes », a d’abord fait savoir Kylian Mbappé.