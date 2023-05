Scandale Vinicius : L'incroyable réaction d'un ancien de Ligue 1

Alors que l'Espagne tente de durcir le ton face au nouvel épisode raciste qu'a subi Vinicius Jr le week-end dernier, Mouctar Diakhaby a décidé de ne pas s'afficher à côté d'une pancarte qui appelle à lutter contre le racisme. L'ancien défenseur central de l'OL, aujourd'hui à Valence, souhaite davantage de mesures concrètes pour faire face à ces discriminations.

Dans un climat général de révolte après les nouvelles insultes, à caractère discriminatoire, subies par Vinicius Junior, l'Espagne voit sa campagne contre le racisme ne pas faire l'unanimité. Le cas Vinicius doit malheureusement rappeler de terribles souvenirs au joueur de 26 ans, Mouctar Diakhaby, puisqu'il avait fait face à des insultes racistes en 2021.

Valencia's Mouctar Diakhaby refused to stand behind LaLiga's new anti-racism banner that reads "Racists, get out of football", before their match this evening.Diakhaby suffered alleged racist abuse in a match against Cádiz back in 2021, but no action was taken. pic.twitter.com/VGT7GXXwvZ