Scandale en Espagne : Après Mbappé et Neymar, il dégoupille

Baptiste Berkowicz

Suite à une nouvelle polémique après des insultes racistes envers Vinicius Junior, le monde du football apporte son soutien au joueur du Real Madrid. Victime d'un véritable lynchage depuis de nombreux mois sur les pelouses du championnat espagnol, le Brésilien veut en finir avec ces horreurs en Liga. Et Casemiro lui apporte tout son soutien.

C'est à Valence cette fois-ci que Vinicius a dû faire face à des insultes racistes. La défaite du Real Madrid au stade de Mestalla (1-0) est devenue anecdotique à l'heure où ce nouveau scandale dans les tribunes a éclaté. Le protocole lié à des injures à caractère raciste a été appliqué par l'arbitre en interrompant la rencontre, mais une décision plus forte doit maintenant être prise pour faire cesser ces agissements.

Scandale raciste : Réunion au sommet au Real Madrid https://t.co/b59ViinbWa pic.twitter.com/JCC6VwRhoT — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Casemiro dit stop...

L'ancien joueur du Real Madrid, Casemiro, a tenu à dénoncer à son tour les débordements qui ont eu lieu dimanche. Il s'est exprimé via ses réseaux sociaux : « Nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce problème qui transcende le sport, touche l'ensemble de la société et reste impuni. La condamnation publique ne suffit pas, la punition est nécessaire. La Liga doit de toute urgence prendre des mesures exemplaires, car ces incidents racistes à répétition ternissent l'image non seulement du football espagnol, mais de tout le football mondial. Et le sentiment doit être unanime : tolérance zéro !!!! »

Neymar et Mbappé aussi