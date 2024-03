Sanctionnée, une star du Real Madrid hallucine

Hugo Chirossel

Alors que le Real Madrid a été tenu en échec par Valence le week-end dernier (2-2), Jude Bellingham a été expulsé en fin de match pour avoir protesté de manière trop agressive envers Jesus Gil Manzano, arbitre de la rencontre. L’international anglais a écopé d’une suspension de deux matchs, une sanction qu’il ne comprend pas et qu’il juge ridicule.

Dans la douleur, le Real Madrid a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions mercredi soir. Après s’être imposés 0-1 à l’aller, les Merengue ont été tenus en échec par le RB Leipzig au retour (1-1). Bien qu’ils aient été malmenés, ce résultat leur suffit afin de poursuivre leur aventure européenne. Titulaire au coup d’envoi, Jude Bellingham a dû profiter de son temps passé sur le terrain, lui qui manquera les deux prochains matchs du Real Madrid.

Bellingham suspendu deux matchs

En effet, l’international anglais a été expulsé le week-end dernier, lors du match nul du Real Madrid sur la pelouse de Valence (2-2). Jude Bellingham a écopé d’un carton rouge pour contestation et pour s’être adressé de manière trop agressive envers Jesus Gil Manzano, arbitre de la rencontre. Ce qui lui a valu une suspension de deux matchs, une sanction que Jude Bellingham a du mal à comprendre.

« Je pense que deux matchs pour cela est un peu ridicule »