Real Madrid : Zidane, panenka... La révélation de Karim Benzema

Publié le 22 octobre 2022 à 19h00

Lundi, Karim Benzema devenait Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière. Une distinction qui récompense la fabuleuse saison qu'il a accompli notamment avec tous les exploits qu'il a réalisés en Ligue des Champions. Contre Manchester City, il avait marqué une splendide panenka malgré la pression alors que son équipe était menée au score.

C'était attendu, c'est désormais officiel depuis lundi, Karim Benzema a remporté le Ballon d'Or 2022. La plus prestigieuse des récompenses individuelles pour un joueur qui aura mené le Real Madrid vers les sommets en Ligue des champions notamment contre Manchester City où il avait été décisif durant la double confrontation, en y inscrivant notamment une panenka.

« Pour moi, c'était simple, donc je devais faire ça »

En demi-finales de Ligue des champions, Karim Benzema a eu le culot de tenter une panenka alors que son équipe était menée. Pari réussi malgré la peur de son frère. « Si on prend la panenka contre City, quand j'en parle avec mon petit frère, il me dit : "T'es un fou !" Mais pourquoi ? "Avant, t'as raté deux pénos dans le même match, déjà, tu dois pas tirer, et là t'es en demies, 4-2, et tu fais une panenka." Ce n'était pas de la flambe. Pour moi, c'était simple, donc je devais faire ça » avoue Benzema dans France Football .

