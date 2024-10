Real Madrid : Un phénomène plombé par Mbappé ?

Pierrick Levallet

Après avoir géré un potentiel malaise avec Rodrygo dans le vestiaire en début de saison, le Real Madrid doit s’occuper d’un autre cas. En manque de temps de jeu, Arda Güler n’accepterait pas vraiment sa situation chez les Merengue. Mais il faut savoir que le milieu offensif fait face à une grande concurrence en attaque, surtout depuis l’arrivée de Kylian Mbappé.

Les résultats du Real Madrid sont plutôt mitigés en ce début de saison. Le club madrilène peine dans le jeu et s’est notamment incliné face au LOSC mercredi dernier en Ligue des champions (1-0). En parallèle, les Merengue doivent gérer un nouveau problème dans le vestiaire. Arda Güler n’accepterait pas vraiment sa situation dans le groupe de Carlo Ancelotti.

Güler barré par la concurrence de Mbappé au Real Madrid

En effet, l’international turc estime ne pas avoir suffisamment de temps de jeu, alors que le Real Madrid lui avait fait savoir cet été qu’il allait jouer plus souvent. Mais comme le rapporte Relevo, il y aurait plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, Arda Güler fait face à une énorme concurrence en attaque, surtout depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France prend beaucoup de place, et en laisserait ainsi peu au milieu offensif de 19 ans. Arda Güler ferait face à un réel surbooking en attaque.

Ancelotti lui en demande plus à l'entraînement

De plus, le média espagnol révèle que Carlo Ancelotti en attendrait plus d’Arda Güler d’un point de vue défensif. Les qualités offensives du Turc ne font aucun doute, mais l’entraîneur du Real Madrid souhaiterait qu’il soit plus impliqué dans la récupération du ballon. Le technicien italien lui aurait d’ailleurs fait savoir à l’entraînement. Jusqu’à présent, Arda Güler a répondu par de plutôt bonnes performances. Il devrait avoir une chance de s’exprimer contre Villarreal ce samedi soir. À voir maintenant s’il donnera entière satisfaction à Carlo Ancelotti.