La promesse de Mbappé qui va chambouler le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, c’est l’amour fou depuis le premier jour cet été. Il avait d’ailleurs marqué dès ses débuts avant de connaître un petit passage à vide. Cependant, pas de quoi le faire revoir ses plans initiaux. C’est pourquoi il aurait lâché une grande annonce en coulisses.

Kylian Mbappé avait inscrit 44 buts toutes compétitions confondues avec le PSG la saison dernière. Pour son premier exercice au Real Madrid, le numéro 9 de la Casa Blanca voit encore plus grand. Buteur à sept reprises depuis le coup d’envoi de la saison du Real Madrid en Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta le 14 août dernier, Mbappé compte bien atteindre la barre des 50 réalisations pendant cet exercice 2024/2025 au Real Madrid.

Mbappé : Le Real Madrid a trouvé son sauveur ? https://t.co/eOQhv8kHY5 pic.twitter.com/OUAqEtuMIa — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

Mbappé a lâché une grande annonce au vestiaire et à Ancelotti !

Sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste Josep Pedrerol a livré une information exclusive. Kylian Mbappé aurait, selon les sources du réputé présentateur de l’émission espagnole, affirmé au vestiaire et à l’entraîneur du Real Madrid qu’est Carlo Ancelotti, qu’il parviendrait à marquer 50 buts cette saison.

«Si je peux marquer 50 buts, alors 50»

Une « exclusivité » qui n’en est pas vraiment une si l’on se remémore les déclarations de Kylian Mbappé après sa première réussie contre l’Atalanta et son premier but en août dernier. Pour Movistar+, le champion du monde tricolore avait annoncé couleur. « Nous sommes le Real Madrid, nous n'avons pas de limites. Si je peux marquer 50 buts, alors 50. Le plus important est de jouer en équipe. C'est comme ça que nous allons gagner ». Mbappé parviendra-t-il à atteindre son objectif ?