Après son clash avec Al-Khelaïfi, Pérez reçoit un avertissement

Publié le 3 octobre 2022 à 19h30

Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, le projet de la création de la Super Ligue a pris de l'ampleur et divise les principaux acteurs du football européen. Leader de la fronde, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a récemment répondu à l'attaque de Nasser Al-Khelaïfi. Et c'est au tour d'Aleksander Ceferin, patron de l'UEFA, de lui envoyer un message.

Il y a un peu plus d'un an, plusieurs grands clubs européens se lançaient dans un projet colossal pour reformer le football européen : la Super Ligue. Mais cette compétition n'a pas vu le jour compte tenu du retrait des clubs anglais qui ont flanché face à la pression populaire. Aujourd'hui, plus que trois clubs continuent de faire le forcing pour la création de la Super Ligue : la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid. Sous l'impulsion de Florentino Pérez, ce sont d'ailleurs les Merengue qui sont le plus actif, ce qui étonne Nasser Al-Khelaïfi, principal opposant à ce projet. « C’est étrange que le Real Madrid célèbre le fait de gagner la Ligue des Champions, qui est la plus grande compétition de clubs du monde », confiait le patron du PSG, devenu président de l'ECA.

Pérez répond à Al-Khelaïfi pour la Super Ligue

Loin de se dégonfler, Florentino Pérez n'a pas hésité à répondre à son homologue du PSG. « La Super League ne serait pas une compétition fermée, puisqu'elle aurait 25% de ses places ouvertes. Le président de l'ECA (Al-Khelaïfi) a dit que Madrid avait peur de la concurrence ; peut-être faudrait-il rappeler au président de l'ECA qui est le Real Madrid », lançait le président du Real Madrid, qui reçoit un nouvel avertissement.

