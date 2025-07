Real Madrid : Nouveau problème avec Mbappé ?

Arrivé il y a environ un mois au Real Madrid, Xabi Alonso profite de la Coupe du monde des clubs pour prendre en main son effectif et inculquer ses premiers principes à ses joueurs. Le technicien espagnol souhaite notamment que ses attaquants participent aux tâches défensives, ce qui risque de poser un problème avec un certain Kylian Mbappé.

Xabi Alonso confronté à un souci avec Mbappé ?

Et parmi les principaux points importants, il y a cette volonté de maintenir une structure compacte en phase défensive comme le rapporte MARCA. Xabi Alonso voudrait que chaque espace sur le terrain soit occupé, et pas constamment par les mêmes joueurs. L’entraîneur du Real Madrid compterait ainsi sur ses attaquants pour réaliser les efforts défensifs de temps en temps. Cela pourrait toutefois créer un souci avec un certain Kylian Mbappé.