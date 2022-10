Foot - Real Madrid

Real Madrid : Mourinho raconte ses clashs avec Karim Benzema

Publié le 18 octobre 2022 à 13h00

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien mentor de Karim Benzema pendant trois saisons du côté du Real Madrid, José Mourinho a parfois eu des rapports compliqués avec le buteur français, faisant tout pour le faire progresser alors qu’il était parfois dans le dur à cette époque. L’entraîneur portugais raconte tout à ce sujet.

De 2010 à 2013, Karim Benzema a travaillé sous les ordres de José Mourinho au Real Madrid avant que le Special One finisse par être limogé. Comme l’a rappelé Frédéric Hermel sur RMC Sport, Mourinho avait d’ailleurs bien failli provoquer le départ de Benzema à cette période puisque l’entraîneur portugais s’est montré très dur envers le buteur français, qui a été sacré Ballon d’Or lundi soir. Et dans un entretien accordé à L’EQUIPE , José Mourinho dit tout sur sa relation parfois tumultueuse avec Benzema.

« Un type pas obsédé par lui-même »

« Karim a une super personnalité. C’est un type obsédé par l’équipe, pas par lui-même ni le fait de vouloir marquer plus qu’A, B ou C. Son Ballon d’Or, c’est la conséquence naturelle de sa formidable évolution, plus que je le résultat d’une obsession personnelle. Quand j’étais son entraîneur, il était un footballeur très talentueux, à la recherche de son identité en tant que joueur de très haut niveau, avec les bonnes ambitions et la bonne condition physique », indique Mourinho sur le buteur du Real Madrid.

« Je le reprenais sur le moindre kilo en trop »

Il poursuit : « Je voulais qu’il grandisse le plus vite possible et j’étais dur avec lui, je le reprenais sur tous les petits détails, le moindre kilo en trop et la moindre minute de retard à l’entraînement. Je ne sais pas si j’ai eu une influence dans son développement, lui seul le sait, mais son très fort caractère lui a permis de progresser. Notre relation a toujours été bonne et je suis très heureux pour lui ».

« S’il y avait trois Karim dans une équipe… »