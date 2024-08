Real Madrid : Mbappé file 11M€ à une ancienne star

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a enfin accompli son objectif : recruter Kylian Mbappé. L’ancien joueur du PSG a posé ses bagages dans la capitale espagnole en juillet dernier et s’entraînera pour la première fois avec ses coéquipiers ce mercredi. Entre temps, il s’est installé dans sa nouvelle villa, achetée 11M€ à un certain Gareth Bale.

Pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé va s’entraîner et se préparer au sein d’une équipe n’évoluant pas dans le championnat de France de Ligue 1. L’ancien joueur du PSG va découvrir ses nouveaux coéquipiers ce mercredi. Sa nouvelle vie madrilène peut commencer.

Mbappé : Les raisons d'une décision inattendue du Real Madrid https://t.co/xfT3At4pqJ pic.twitter.com/rMI8sfjOYT — le10sport (@le10sport) August 7, 2024

Mbappé s’est remis en forme

Tandis que ses coéquipiers s’envolaient pour les Etats-Unis y disputer la tournée traditionnelle, Kylian Mbappé a eu le droit d’avoir quelques jours de vacances. Le Bondynois s’est lui aussi envolé pour les Etats-Unis, passant du bon temps à Miami ou à Los Angeles. Mais il n’a pas oublié de travailler sa condition physique. Selon L’Equipe, Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid, lui aurait envoyé un programme physique personnalisé qu’il aurait suivi à la lettre. Il faut dire que les dirigeants madrilènes auraient été inquiets de l’état physique et mental de Mbappé à la fin de la saison dernière et ils espèrent le voir retrouver toute l’étendue de son coffre et son explosivité.

Mbappé a acheté la villa de Gareth Bale

La semaine dernière, selon L’Equipe, Kylian Mbappé a continué sa préparation dans sa nouvelle maison madrilène. Accompagné de son père, sa villa de 1200m2 comprenant sept chambre, onze salles de bain, une salle de cinéma, un golf, un terrain de basket ou encore une salle de sport aurait été acheté par le Bondynois à une ancienne star du Real Madrid : Gareth Bale. Montant de la transaction : 11M€. Située dans le quartier huppé et ultra sécurisé de la Finca, Mbappé serait déjà apparu très affûté.