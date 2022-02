Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Cette déclaration inquiétante sur Karim Benzema…

Publié le 8 février 2022 à 11h10 par La rédaction

Toujours blessé à une semaine du retour de la Ligue des Champions, Karim Benzema ne serait pas encore assuré d’être présent pour le choc face au PSG. Inquiétant pour le Real Madrid.

A tout juste une semaine du 8ème de finale aller entre le PSG et le Real Madrid, chacun fignole les derniers détails et soigne les petits bobos. Côté parisien, c’est une course contre la montre qui a démarré depuis la blessure de Neymar pour qu’il soit rétabli. A Madrid, même problème avec Karim Benzema. Blessé depuis la rencontre contre Elche, l’international français se bat pour revenir à temps. Et pour Frédéric Hermel, son absence serait dramatique.

« Il y a un petit doute »