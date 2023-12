Real Madrid : L’héritier de Cristiano Ronaldo, c’est lui !

Thomas Bourseau

Cinq ans après le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus, le Real Madrid pourrait bien avoir trouvé son héritier qui est pour le moins surprenant au vu de la position occupée par le Portugais et celle de son successeur. Vinicius Jr l’a affirmé en octobre dernier, Jude Bellingham est le nouveau Cristiano Ronaldo pour le Real Madrid.

Cristiano Ronaldo a passé 9 saisons au Real Madrid et est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club merengue avec 451 réalisations. Depuis 2018, la Casa Blanca est orpheline de CR7 . Et bien que son numéro 7 ait été attribué à Mariano Diaz, Eden Hazard puis à Vinicius Jr, le dernier cité l’affirme : le nouveau Cristiano Ronaldo se nomme Jude Bellingham.

«Les fans étaient habitués à Cristiano Ronaldo et il y a Jude Bellingham maintenant»

Lors de son premier Clasico en octobre dernier, Jude Bellingham a offert la victoire au Real Madrid pourtant mené 1 but à 0 par le FC Barcelone. Auteur d’un doublé, la recrue phare de l’été 2023 des Merengue n’a pas du tout peiné à s’incorporer au vestiaire du Real Madrid. Pour Vinicius Jr, Bellingham va faire son trou dans le coeur des socios comme Cristiano Ronaldo avant lui. « Il est incroyable. Il fait toujours la différence. Les fans étaient habitués à Cristiano Ronaldo et il y a Jude Bellingham maintenant. Nous sommes de nombreux jeunes, nous sommes toujours ensemble, sur et en dehors du terrain ».

Le Real Madrid a trouvé son nouveau Cristiano Ronaldo ! https://t.co/yQpN2k10wH pic.twitter.com/uxyIYfCbKU — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

«JB5 = CR7»