Mercato - Real Madrid : Une star fait une annonce sur son avenir

Jean de Teyssière

Le chef d'orchestre du milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric voit son contrat se terminer le 30 juin prochain. Le Croate a remporté le prix du sportif de l'année, décerné par le média espagnol AS et a évoqué son avenir au sein du club madrilène. S'il est ravi d'évoluer au sein du club madrilène, il ne souhaite pas parler de sa prolongation.

La star du Real Madrid, Luka Modric, ne fait pas son âge. Le milieu de terrain de 38 ans est toujours au top de sa forme et fait partie des joueurs les plus fiables de Carlo Ancelotti. À six mois de la fin de son contrat, la question de sa prolongation se pose logiquement.

«Voyons ce qui se passera dans le futur»

Ce lundi soir, Luka Modric a remporté le titre de sportif de l'année décerné par le média AS . Interrogé sur son avenir, le Croate n'a pas voulu y répondre : « Ce n'est pas le moment d'en parler. Je vis dans le présent, concentré sur ce que j'ai maintenant. Voyons ce qui se passera dans le futur. »

«Je suis dans le meilleur club du monde»