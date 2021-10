Foot - Real Madrid

Real Madrid : Cette nouvelle sortie de taille sur Benzema et le Ballon d'Or !

Publié le 18 octobre 2021 à 23h20 par La rédaction

Entraîneur du Chakhtar Donetsk, Roberto de Zerbi a donné son favori pour le Ballon d'Or. Entre Robert Lewandowski et Karim Benzema, le technicien a fait son choix.