Real Madrid : L’énorme récit de Carvajal sur la polémique du Stade de France !

Publié le 31 mai 2022 à 21h30 par Thibault Morlain mis à jour le 31 mai 2022 à 21h31

Si le Real Madrid a remporté la dernière finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, le résultat de cette rencontre a toutefois été éclipsé par la polémique entourant l’organisation de ce match au Stade de France. Alors que cela a viré au chaos autour de l’enceinte située à Saint-Denis, Dani Carvajal, joueur du Real Madrid, a livré la version de ses proches qui étaient au coeur des événements.

Il aura donc fallu attendre 36 minutes de plus pour assister au coup d’envoi de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Prévue à 21h, la rencontre a donc démarré avec 36 minutes de retard. La raison ? Les débordements intervenus aux abords du Stade de France, notamment du côté des supporters des Reds. Et les images de ce chaos ont été impressionnantes. On a ainsi pu voir de nombreuses personnes être agglutinées les unes contre les autres, certaines escalader les grilles du Stade de France alors qu’elles n’avaient pas de billets ou des faux, des forces de l’ordre utiliser des gaz lacrymogènes sur des supporters qui n’avaient pourtant rien fait. Toute l’organisation de cette finale de la Ligue des Champions fait ainsi aujourd’hui l’objet d’une vive polémique. Mais qui est le responsable ? Chacun se rejette la faute. Du côté du gouvernement français, on pointe du doigt les nombreux supporters arrivés avec de faux billets. Du côté des supporters de Liverpool, dont certains n’ont d’ailleurs pas pu pénétrer dans le Stade de France malgré des vrais billets, on rejette la faute sur les organisateurs et les autorités françaises.

¡Buenos días! Que bonito es ser madridista 🤍😍 pic.twitter.com/AucESxgIaV — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) May 29, 2022

« C'est une honte que la finale ait été ternie »