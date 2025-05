Real Madrid : Le successeur de Mbappé déjà trouvé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fois de plus, le Real Madrid voit une légende s'en aller à l'arrivée de l'été. Cette fois-ci, c'est Luka Modric qui s'en va. L'icône du club merengue va relever un nouveau challenge à bientôt 40 ans. De quoi faire un beau cadeau à Kylian Mbappé... puis à Endrick ?

Les légendes s'en vont une par une au Real Madrid. A l'été 2023, Karim Benzema s'en allait après 14 années de bons et loyaux services en laissant derrière lui son mythique numéro 9 récupéré par Joselu. Un an plus tard, Toni Kroos et Nacho Fernandez imitaient l'attaquant français en tirant à leurs tours leurs révérences. Et en cette année 2025, ce sont le coach Carlo Ancelotti et Luka Modric qui ont fait leurs adieux au Santiago Bernabeu la semaine dernière.

Kylian Mbappé reprend l'héritage de Luka Modric ? En ce sens, le numéro 9 que Kylian Mbappé a arboré tout le long de la saison, comme Cristiano Ronaldo lors de son premier exercice au Real Madrid en 2009/2010 avant le départ de Raul Gonzalez, pourrait à son tour devenir disponible. En effet, AS a expliqué ces dernières heures que le comité directeur merengue aurait pour projet d'offrir à Mbappé la tunique du 10 laissée vacante par Luka Modric. Ainsi, le capitaine de l'équipe de France aurait le même numéro en club qu'en sélection.