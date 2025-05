Kylian Mbappé, la mauvaise nouvelle apportée par Hanouna !

Si la saison du Real Madrid a été compliquée, d’un point de vue personnel, Kylian Mbappé a été performant avec de très nombreux buts. Elu Soulier d’Or, l’international français pourrait-il être un prétendant au Ballon d’Or pour cette édition 2025 ? Alors que la presse espagnole pousse en faveur de Mbappé, Cyril Hanouna est plus pessimiste.

En rejoignant le Real Madrid , Kylian Mbappé a réalisé son rêve. Par la même occasion, l’ancien du PSG pensait également se rapprocher d’une victoire en Ligue des Champions et du Ballon d’Or. Mais voilà que la Casa Blanca a été éliminée de la Coupe d’Europe et pour ce qui est de succéder à Rodri , Mbappé semble très loin d’ Ousmane Dembélé et Lamine Yamal , favoris pour l’édition 2025.

Yamal ou Dembélé ?

D’ailleurs, pour Cyril Hanouna, le Ballon d’Or devrait se jouer entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé et ça va dépendre de la finale de la Ligue des Champions : « Il y a deux cas, ou l’Inter Milan gagne et je doute que ce soit un joueur de l’Inter qui soit Ballon d’Or car je pense que si l’Inter gagne c’est Lamine Yamal qui sera le Ballon d’Or. Parce qu’ils ont quand même gagné le championnat d’Espagne, demi-finale de Ligue des Champions et Coupe du Roi. Il a quand même un beau palmarès cette année. En plus avec l’Espagne, il cartonne. Je pense Lamine Yamal si le PSG perd, si le PSG gagne c’est Dembélé parce qu’il aura tout gagné ».