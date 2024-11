Real Madrid : «Le robot est débranché», la punchline qui en dit long sur Mbappé !

Thomas Bourseau

Un penalty raté, des duels manqués face à la défense de Liverpool (0-2)… Voici le bilan de la soirée de Kylian Mbappé à Anfield mercredi. Daniel Riolo a débriefé la performance de l’attaquant du Real Madrid en appuyant sur un point précis : la situation mentale dans laquelle se trouve Mbappé qui noircit le tableau sportif.

Kylian Mbappé peine à se fondre dans le collectif du Real Madrid depuis son arrivée. La machine si bien huilée de l’équipe madrilène de la saison passée s’est enrayée dès le coup d’envoi de l’exercice. Mbappé ne s’est pas imposé à la pointe de l’attaque de la Casa Blanca et traverse une période sportive délicate. Un problème mental selon Daniel Riolo.

Mbappé : «Des pressions interminables», la presse espagnole balance sur le PSG https://t.co/vxODdu4Yb8 pic.twitter.com/LaVl7mqfBP — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

«On a l’impression que le rideau est tiré, il n’y a plus rien»

L’éditorialiste de RMC s’est confié mercredi soir pendant l’émission de l’After Foot sur la fragilité psychologique actuelle de Kylian Mbappé qui venait de manquer un penalty pendant le choc de la 5ème journée de saison régulière de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (2-0).

« Dire qu’il va très bien, c’est mentir aux gens qui voient un joueur plus qu’à la rue. Lui, on a l’impression que le rideau est tiré, il n’y a plus rien ».

«Visiblement, le robot là, c’est terminé, il est débranché»

« Ça ne va pas le rendre plus sympathique. Pour que ça soit le cas, il faudrait qu’il assume et qu’il en parle. Qu’il le dise. Qu’il explique pourquoi ça ne va pas bien, ce qu’il a. Visiblement, le robot là, c’est terminé, il est débranché ». a conclu Daniel Riolo sur RMC. Reste à savoir si Kylian Mbappé prendra bientôt la parole afin de faire un point sur un quelconque problème mental.