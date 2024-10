Real Madrid : Le remplaçant de Mbappé est déjà réclamé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison très décevant, Kylian Mbappé a confirmé ses difficultés lors du Clasico samedi soir contre le FC Barcelone. Après l'humiliation subie contre les Catalans, l'attaquant français est plus que jamais sous le feu des critiques et le Real Madrid commence à perdre patience. A tel point que son remplaçant pourrait être rapidement réclamé par les supporters merengue.

Pour son premier Clasico, Kylian Mbappé était attendu au tournant après un début de saison difficile avec le Real Madrid. Cependant, l'ancien attaquant du PSG a une nouvelle fois déçu contre le FC Barcelone qui a humilié le club merengue à Bernabeu (0-4). Par conséquent, les doutes sont de plus en plus importants du côté madrilène alors que plusieurs attaquants espèrent prendre sa place à l'image d'Endrick qui joue très peu depuis le début de la saison. Journaliste de AS, Tomas Roncero estime d'ailleurs que les supporters du Real Madrid pourraient rapidement réclamer la titularisation du crack brésilien.

Mbappé a encore déçu contre le Barça

« Tout d'abord, je félicite le Barça de Flick parce que sa victoire est incontestable et qu'au cours d'une deuxième mi-temps dévastatrice, il a démantelé le champion en titre de la Liga et de l'Europe, révélant les lacunes de l'équipe depuis le début de la saison. Mais même si vous me considérez comme un supporter, je pense qu'il est nécessaire de personnaliser certaines personnes qui n'ont pas été à la hauteur d'un match qui paralyse la moitié de la planète.Je pense notamment à Kylian Mbappé. Le Parisien a signé à Madrid pour démontrer sa qualité et sa grandeur dans des jours comme celui-ci », écrit le journaliste dans son édito pour AS, avant d'estimer que la menace Endrick pourrait rapidement se concrétiser pour Kylian Mbappé.

«C'est un avertissement pour lui de se réveiller avant que les tribunes ne commencent à réclamer la présence du jeune Endrick»

« Et la réalité, c'est que Lewandowski, à 36 ans, lui a peint le visage et lui a montré ce que signifie être décisif pour son équipe les soirs où l'on ne peut pas se rater. Mbappé a vécu le hors-jeu comme s'il était chez lui et quand, en seconde période, il y avait encore du jeu et qu'il s'est retrouvé dans deux face-à-face légaux, il a marqué avec la peur et un haussement de jambe. Joselu, 100% sang madridista, pouvait lui expliquer comment on met le ballon au fond des filets les soirs de satin blanc. Le Bernabéu a fini par lui dédier les premiers sifflets et c'est un avertissement pour lui de se réveiller avant que les tribunes ne commencent à réclamer la présence du jeune Endrick, qui dans un Clásico comme celui-ci aurait pu être couronné par sa vitesse explosive », ajoute Tomas Roncero.