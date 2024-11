Real Madrid : Le clan Mbappé annonce du très lourd !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé au Real Madrid. En pleine détresse, l’attaquant de 25 ans n’a pas marqué le moindre but depuis quatre matchs maintenant. Le natif de Bondy commencerait à désespérer, craignant que son passage chez les Merengue ne vire au fiasco. Sa famille a néanmoins tenté de le rassurer.

Kylian Mbappé est en pleine détresse au Real Madrid. Le champion du monde 2018 peine à retrouver son véritable niveau. Cela fait désormais quatre matchs consécutifs qu’il n’a pas trouvé le chemin des filets. Son dernier but remonte au 19 octobre dernier, lors de la victoire contre le Celta Vigo (1-2). Ses performances déçoivent de plus en plus les supporters madrilènes, qui perdent patience.

Une question de temps pour Mbappé au Real Madrid ?

Kylian Mbappé commencerait donc à craindre que son aventure au Real Madrid ne vire au fiasco. Mais comme le rapporte MARCA, sa famille a tenté de le rassurer. Ses proches lui ont bien fait comprendre qu’il ne s’agissait que d’une question de temps avant qu’il ne retrouve sa meilleure version de lui-même. Une fois cela fait, Kylian Mbappé deviendra essentiel pour le Real Madrid dans la quête de tous les titres en mai.

Le vestiaire est à fond derrière lui !

Le club madrilène garderait d’ailleurs espoir. Carlo Ancelotti inviterait Kylian Mbappé à poursuivre ses efforts. Brahim Diaz, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy le soutiennent également pour ne pas qu’il baisse les bras. Visiblement, le Real Madrid est encore à fond derrière l’attaquant de 25 ans. À suivre...