Real Madrid : Deschamps se prononce à nouveau sur Karim Benzema !

20 décembre 2019

Interrogé de nouveau sur le cas de Karim Benzema en équipe de France, Didier Deschamps n’a pas voulu s'attarder sur le buteur français du Real Madrid.

Le 9 décembre dernier, la Cour de cassation rejetait le pourvoi de Karim Benzema ouvrant ainsi la voie à un procès. Le dernier épisode d’un feuilleton qui dure depuis 2015 et qui a, pour l'instant, raison de la carrière internationale de l'attaquant madrilène. Impliqué dans l’affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’a plus été convoqué en équipe de France depuis octobre 2015 et une rencontre face à l’Arménie. Interrogé à de nombreuses reprises sur le sujet, Didier Deschamps est toujours resté sur sa ligne de conduite et une possible apparition de Karim Benzema en équipe de France demeure aujourd’hui improbable.

« Benzema ? Ce n'est plus un sujet »