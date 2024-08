Real Madrid : Kylian Mbappé a régalé une autre légende !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à marquer pour sa première sous le maillot du Real Madrid mercredi, Kylian Mbappé a parfaitement lancé sa nouvelle aventure. Dimanche soir, il était forcément très attendu lors de la première journée de Liga, compétition qu'il découvre. Et force est de constater qu'il n'a pas connu une soirée exceptionnelle sur le plan sportif face à Majorque (1-1). Il y avait beaucoup de monde dans les tribunes pour ce match et à la fin du match, l'attaquant français a rencontré Rafael Nadal, originaire de l'île espagnole.

Kylian Mbappé était très attendu pour le premier match du Real Madrid en Liga pour cette saison 2024-2025. Des personnalités du monde espagnol ont voulu assister à cette grande première, à commencer par Rafael Nadal qui n'a pas hésité à interpeller Mbappé à la fin de la rencontre.

Mbappé fait un cadeau à Nadal !

Sur une vidéo postée par le compte de la Liga, on aperçoit la rencontre entre Kylian Mbappé et Rafael Nadal. Les deux hommes échangent quelques mots rapidement et le Français sort un maillot de son sac qu'il tend à la légende du tennis espagnol. En tant que grand fan de football et du Real Madrid en particulier, il devait forcément se rendre à ce match comme il se déroulait sur son île de Majorque.

Mbappé très attendu

Au moment de son accueil au Santiago Bernabéu le mois dernier, Kylian Mbappé avait pu constater que son arrivée au Real Madrid était très attendue. Depuis sa première sous le maillot merengue mercredi face à l'Atalanta Bergame, il est au centre des discussions. A lui désormais de répondre présent dans ce début de championnat espagnol.