Mercato : Mbappé a goûté à une tradition royale au Real Madrid !

Le Real Madrid a raflé deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions. En tout, le club merengue en compte 15 dans son histoire et a accueilli Kylian Mbappé en son vestiaire cet été. David Alaba fait partie des tauliers du groupe de Carlo Ancelotti et a partagé le traditionnel accueil des nouvelles recrues de la Casa Blanca en interview.

Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid bien après les premières approches du président Florentino Pérez. Depuis décembre 2012 et son test avec les équipes de jeunes merengue, Mbappé figure dans les petits papiers du big boss du Real Madrid. Et cet été 2024 a marqué les débuts de Mbappé à la Casa Blanca avec notamment un but en Supercoupe d’Europe mercredi dernier contre l’Atalanta (2-0).

«J'ai expliqué à Mbappé à quel point ce club est formidable»

Kylian Mbappé, en l’espace seulement d’un match, a déjà remporté son premier trophée en tant que joueur du Real Madrid grâce au labeur de la Casa Blanca en Ligue des champions la saison dernière. Sur son compte Instagram dans la foulée de ce sacre, le champion du monde tricolore faisait part de son souhait de remporter plein d’autres titres avec un groupe habitué à gagner. David Alaba a raflé deux Ligues des champions depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2021 et n’a pas manqué d’expliquer en interview l’intégration spéciale que les anciens inculquent aux nouvelles recrues. « J'ai expliqué à Mbappé à quel point ce club est formidable, de la même manière que j'ai appris. J'ai eu la chance d'arriver ici et des joueurs comme Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema m'ont beaucoup aidé au cours de mes premiers mois ».

«J'essaie de prendre les mêmes responsabilités avec les nouveaux joueurs qui arrivent»

Fort des enseignements qu’il a pu tirer de ses premiers mois avec Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema, David Alaba a tenu à perpétuer cette tradition avec Kylian Mbappé comme il l’a confié dans des propos relayés par Madrid Universal.« J'essaie de prendre les mêmes responsabilités avec les nouveaux joueurs qui arrivent et avec les plus jeunes de l'équipe. C'est ainsi qu'ils savent ce qui rend le Real Madrid spécial, cette grandeur dont je me suis rendu compte dès mon arrivée dans ce club, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant ».