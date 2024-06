Real Madrid : Il l’annonce, Mbappé prépare un coup monstrueux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions samedi dernier, le Real Madrid va encore se renforcer avec les arrivées d'Endrick et surtout de Kylian Mbappé. Malgré la concurrence, l'international français de 25 ans est appelé à marquer l'histoire du club espagnol selon Iván Pérez Muñoz, ancien membre de la Casa Blanca.

Kylian Mbappé est attendu de pied ferme au Real Madrid. Meilleur buteur de l'histoire du PSG, l'international français pourrait désormais écrire l'histoire du club espagnol selon Iván Pérez Muñoz.

Mbappé : Son clan lâche une révélation ! https://t.co/r2Hvem8Rwv pic.twitter.com/zeSzvytnOS — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

« Il est appelé à marquer une époque à Madrid »

« L es meilleurs joueurs du monde trouvent leur place n'importe où, et bien sûr Mbappé va trouver sa place au Real Madrid. Il est appelé à marquer une époque à Madrid. Il l'a déjà fait au PSG et en équipe nationale, et il va apporter beaucoup de choses à l'attaque de la meilleure équipe du monde : buts, débordements, un contre un... » a confié l'ancien joueur du Real Madrid.

« Madrid aura une attaque très dangereuse »