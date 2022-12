Coupe du monde 2022 : Après l'humiliation de la Belgique, le Real Madrid panique pour Courtois

Hugo Chirossel

Tenu en échec par la Croatie jeudi (0-0), la Belgique ne verra pas les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Diables Rouges sont d’ores et déjà éliminés de la compétition, un incroyable échec pour une nation deuxième au classement FIFA. Cette élimination précoce préoccupe d’ailleurs le Real Madrid, qui s’inquiète pour son gardien, Thibaut Courtois.

Jeudi, la Belgique n’avait pas d’autre choix que de s’imposer face à la Croatie. Après leur victoire sur le Canada (1-0), les Diables Rouges avaient été battus par le Maroc (0-2) et étaient donc dos au mur. Tenus en échec par les Croates (0-0), les hommes de Roberto Martinez n’ont pas réussi à valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une élimination qui peut paraître surprenante, mais qui semble finalement logique, au vu des nombreux problèmes internes qu’a connus la sélection belge depuis le début de la compétition.

Coupe du Monde 2022 : Courtois explique le fiasco de la Belgique au Qatar https://t.co/7jAnP2eE0P pic.twitter.com/c8n36d6WP8 — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Le Real Madrid préoccupé par Courtois

Du côté du Real Madrid, on s’inquiète des dispositions dans lesquelles va revenir Thibaut Courtois après cet échec cuisant. En effet, Defensa Central indique qu’en interne, les Merengues sont préoccupés et comptent entourer leur joueur, qui entretenait de grands espoirs pour cette Coupe du monde. Les Madrilènes craignent que la déception due à l’élimination de la Belgique n’influe sur les performances de son gardien. Carlo Ancelotti a l’intention de s’entretenir avec lui dès son retour à l’entraînement, afin de lui rappeler l’importance qu’il a au sein du club et qu’il soit dans les meilleures dispositions pour la reprise du championnat, le 30 décembre prochain face au Real Valladolid.

